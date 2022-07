O preço da gasolina e do gasóleo desceu seis cêntimos por litro esta segunda-feira, uma descida justificada pela queda do valor do petróleo nos mercados internacionais.

A descida deu-se após uma ligeira subida da cotação do Brent, cujo barril está agora a ser vendido a pouco mais de 100 euros. Esta evolução do petróleo, que tem vindo a cair desde o pico próximo dos 123 dólares há um mês, sobretudo por causa das perspetivas de arrefecimento das economias, tem vindo a permitir também descidas nos preços dos combustíveis em Portugal.

Além desta descida, os portugueses que conseguirem abastecer em Espanha, usufruem de um desconto de 20 cêntimos por litro, fruto de uma ajuda do governo espanhol, que perdurará até dezembro.

A redução no valor acontece quando o litro do gasóleo simples estava a ser vendido a uma média de 1,91 euros e o da gasolina 95 simples a 1,96 euros, segundo dados do site da Direção-Geral de Energia e Geologia referentes a domingo, dia 24 de julho.

Apesar destas descidas, os combustíveis continuam mais caros do que estavam antes da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro.