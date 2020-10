O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta segunda-feira o decreto da Assembleia da República que determina o uso obrigatório de máscara na rua, por um período de 70 dias, sempre que não seja possível cumprir o distanciamento físico recomendado, adianta a TVI24.

A medida deverá entrar em vigor na quarta-feira, depois de ser publicada em Diário da República.

Esta promulgação foi hoje divulgada através de uma nota no portal da Presidência da República na Internet.

É obrigatório o uso de máscara por pessoas com idade a partir dos 10 anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável», lê-se no diploma, que entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.