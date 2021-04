A antiga casa de férias de Cristiano Ronaldo no Gerês, entretanto vendida a Pepe em 2019, já não vai ser demolida por ter sido construída à revelia do projeto aprovado, em zona reservada, uma vez que o crime já terá prescrevido.

A mansão de luxo, localizada em Valdosende, em Terras do Bouro, violava as regras urbanísticas, uma vez que, além de não respeitar o projeto original, foi construída em zona reservada e parcialmente em domínio hídrico. No entanto, o Ministério Público ditou o arquivamento do processo porque o crime prescreveu.

Um processo que envolve 31 acusados no âmbito de dois processos relacionados com construções ilegais no Gerês. Entre os arguidos estão, além dos proprietários das moradias, algumas de luxo, com piscinas, estão também os presidentes de juntas de freguesia e técnicos das câmaras municipais de Terras do Bouro e de Vieira do Minho. Em causa estão crimes de violação de regras urbanísticas, falsificação de documentos, crimes de abuso de poder e crimes de prevaricação de titular de cargo politico.