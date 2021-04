Georgina Rodríguez anunciou nas redes sociais que assinou um contrato com a Netflix espanhola para fazer um reality show sobre a sua vida, tanto a nível familiar, como profissional, e Cristiano Ronaldo reagiu de imediato.

O projeto, que irá estrear em breve na famosa plataforma de streaming, pretende acompanhar o dia-a-dia da namorada de Cristiano Ronaldo, desde a parte familiar, com os filhos, até à parte profissional, como modelo, um pouco à imagem do que já foi feito com a norte-americana Kim Kardashian.

«Estou muito animada e feliz com este novo projeto. Obrigado família», escreveu Georgina Rodríguez na sua conta pessoal do Instagram, numa publicação que conta ainda com um vídeo da Netflix dirigido à modelo espanhola: «Benvinda à família Georgina», refere a requisitada plataforma.

Entre centenas de reações, destaca-se a de Cristiano Ronaldo que não ficou indiferente à opção da companheira. «Parabéns querida. Muito orgulhoso de ti», escreveu o internacional português da Juventus.