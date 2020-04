Desde o início do segundo período do estado de emergência, a 3 de abril, já foram detidas 117 pessoas e foram encerrados 311 estabelecimentos comerciais pela PSP e GNR, por não respeitarem as medidas impostas pelo estado face à pandemia de Covid-19.

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), foram detidas 28 pessoas por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 55 por desobediência ao dever de recolhimento domiciliário, quatro por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, onze por desobediência ao encerramento de estabelecimentos e seis por resistência.

As forças de segurança detiveram ainda 13 pessoas por violação da cerca sanitária de Ovar, no distrito de Aveiro.

Desde 3 de abril até domingo foram encerrados 311 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Estes dados juntam-se aos verificados no primeiro período de estado de emergência, que vigorou entre 22 de março e 2 de abril, «em que se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais», salienta ainda a nota do MAI.

Saiba mais na TVI24