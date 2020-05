(artigo em atualização)

A Polícia Judiciária informou que duas pessoas foram detidas por suspeitas do envolvimento na morte de uma criança que tinha desaparecido na zona de Peniche.

Desde há vários dias decorriam buscas nesta zona no sentido de localizar Valentina, uma menina de nove anos dada como desaparecida desde quinta-feira e encontrada agora num eucaliptal.

Segundo apurou a TVI, os detidos são o pai e a madrasta da menina, que terão asfixiado a menina. Ainda de acordo com a estação de televisão, o pai confessou o crime e levou as autoridades até ao local onde se encontrava o corpo.

Leia o comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Leiria:

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, esclareceu na manhã de hoje, as circunstâncias do desaparecimento de uma criança ocorrida na região de Peniche.

Para o desenvolvimento da investigação foi essencial a estreita articulação com a Guarda Nacional Republicana e com a Proteção Civil Distrital, tendo sido localizado o corpo da vítima já sem vida.

Foram detidas duas pessoas suspeitas no envolvimento na morte da criança.

Pelas 16:00 serão prestados esclarecimentos adicionais no Departamento de Investigação Criminal de Leiria.