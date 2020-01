Um homem atacou várias pessoas com uma arma branca num parque em Hautes-Bruyères, Villejuif, nos subúrbius de Paris.

Das agressões resultaram duas pessoas feridas com gravidade e uma morte.

O suspeito colocou-se depois em fuga, tendo as autoridades iniciado uma caça ao homem que terminou com a morte do mesmo após uma troca de tiros num parque de estacionamento.

Até ao final da tarde desta sexta-feira, as motivações do atacante eram desconhecidas.

