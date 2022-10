No dia que o Governo começa a transferir os 125 euros de apoio a cerca de seis milhões de portugueses, as plataformas online dos principais bancos portugueses têm estado a reportar falhas, adianta a CNN Portugal.

Caixa Geral de Depósitos, Millennium, Montepio, Santander e Active Bank são os bancos que apresentam mais problemas no acesso aos respetivos sites e aplicações, de acordo com o Downdetector - plataforma que monitoriza a instabilidade de serviços online com base em queixas dos utilizadores.

Em causa está o acesso a vários serviços bancários, desde o «login» na aplicação móvel e no banking online e transferências, segundo detalha a plataforma.