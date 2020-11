O Turquemenistão é um mundo à parte. O excêntrico presidente Gurbanguly Berdymukhamedov prometeu que ia fazer uma homenagem aos Alabai, uma raça de cão característica da região, e cumpriu. Uma cerimónia em que foram cumpridos todos os protocolos do Estado e que foi transmitida e direto pela televisão estatal.

O presidente inaugurou a estátua do canídeo, também conhecido como pastor-da-ásia-central, toda dourada e com seis metros de altura, numa cerimónia que foi acompanhada por uma canção e uma dança feitas para a ocasião.

A estátua está localizada numa rotunda mesmo no centro de uma nova área residencial para trabalhadores civis na cidade de Ashgabat. Segundo explica a agência de notícia do Turquemenistão, a estátua captura a «dignidade e confiança» da raça em questão e que tem sido tradição ao longo de gerações na região.

Antes do Alavai, o único animal que tinha tido direito a uma escultura foi o Akhal-Teke, um cavalo também característico da região. Já em 2019, o presidente tinha publicado um livro em que explicava que os antepassados do atual povo do Turquemenistão tinham encontrado «no Akhal-Teke os seus sonhos e no Alabai a sua felicidade».

Tanto a estátua do cão, como a estátua do cavalo são do mesmo autor, Sargart Babayev, um arquiteto de 71 anos. A novidade desta nova estátua é que é acompanhada por um ecrã LED na sua base onde é possível ver imagens de pequenos Alabai a brincar.