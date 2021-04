Os reembolsos do IRS podem começar a ser pagos já no final da próxima semana, segundo avançou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, em entrevista ao jornal económico ECO.

«A campanha de IRS está a decorrer com toda a tranquilidade e normalidade, com segurança, com simplicidade, e isso é muito relevante. Acho que os portugueses se foram habituando, ao longo dos últimos anos, a que a entrega de IRS fosse uma coisa cada vez mais simples», destacou o governante

Só na primeira semana, foram entregues mais de um milhão e 200 mil declarações e o secretário de Estado está convencido que os primeiros a entregar vão começar as receber os reembolsos «a partir do final da segunda semana de abril».

«Estou convencido de que, no final da segunda semana de abril, já começaremos a ter progressivamente os reembolsos e também as notas de cobrança, portanto, as liquidações», destacou.

Mendonça Mendes admitiu ainda que o IRS automático pode vir a ser alargado a mais trabalhadores independentes. «Neste momento [no que diz respeito aos] contribuintes da categoria B, os recibos verdes, temos abrangidos cerca de 250 mil. Portanto, apenas aqueles que passam os recibos exclusivamente através do portal das Finanças. Estou convencido de que, nesse alargamento a este universo da categoria B, esta é apenas a primeira etapa e que prosseguirá ao longo dos próximos tempos», disse ainda o secretário de Estado de João Leão.