A proteção civil de Itália anunciou esta quarta-feira 161 mortos nas últimas 24 horas relacionados com a covid-19, passando a contar com um total de 32.330 óbitos desde o início da pandemia, como pode acompanhar na TVI24.

Números que apontam para uma estabilização, uma vez que na véspera tinham-se registado números muito semelhantes [162 óbitos].

Desde o início da pandemia em Itália, em fevereiro, foram registados um total de 227.364 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, mais 665 do que no balanço de terça-feira. O que representa um aumento de 0,3 por cento.

Do total de novos casos, 294 foram registados na Lombardia, o epicentro do surto no país.

Existem ainda 9.624 doentes hospitalizados, dos quais 676 nos cuidados intensivos.