Rafa Silva publicou um vídeo nas redes sociais esta quinta-feira a mostrar os dotes do seu cão que deve estar, com certeza, a ser acompanhado por um instrutor profissional.

O jogador do Besiktas aparece num relvado com um dobermann castanho que obedece, sem hesitar, aos gestos do dono.

Um dedo para cima e o cão senta-se, um dedo para baixo, o cão deita-se, mais um gesto com a mão esquerda e o canídeo fica completamente rendido.

Veja as imagens no vídeo associado