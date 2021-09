Iker Casillas assinalou esta quarta-feira o dia mundial do coração, recordando o enorme susto que apanhou quando ainda jogava no FC Porto. A 1 de maio de 2019, o guarda-redes sofreu um ataque agudo do miocárdio no durante um treino da equipa portista.

«Caminha olhando sempre para a frente com o passo decidido. Para trás deixa aqueles sustos que te perseguiram por uns tempos», escreveu o antigo guardião na conta pessoal no Instagram.



Para além do dia mundial do coração, este também é o dia em que Casillas é ultrapassado por Cristiano Ronaldo no topo da lista dos jogadores com mais jogos na Liga dos Campeões.