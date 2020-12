Rui Vitória levou a família a visitar o Edge of the world, uma maravilha geológica no deserto rochoso nos arredores de Riade, e publicou uma fotografia nas redes sociais com uma mensagem enigmática, mas que deixa a ideia que vai deixar definitivamente a Arábia Saudita.

«Diretamente da Arábia Saudita do Edge of the world com uma forma simbólica de fechar 2020. Quero desejar a todos um feliz 2021 e agradecer a este país e a todo o povo saudita a forma acolhedora como sempre me trataram. O futuro agora é aqui...!», escreveu o treinador do Al Nassr.