Marcelo Rebelo de Sousa foi operado, com sucesso, a duas hérnias inguinais, no Hospital Forças Armadas, no Lumiar, em Lisboa, segundo anunciou um curto comunicado publicado no site da Presidência da República.

O comunicado, assinado pelo cirurgião Pedro Hart Campos e pelo médico assistente Daniel de Matos, diz ainda que «o ato cirúrgico decorreu sem quaisquer complicações e com total estabilidade».

O presidente da República deverá ter alta «dentro de 24 horas».