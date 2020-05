A Direção-Geral da Saúde divulgou esta sexta-feira as normas que os restaurantes deverão adotar na reabertura.

Para os clientes, pede-se que sejam higienizadas as mãos à entrada e à saída do estabelecimento (antes da refeição deve ser privilegiada a lavagem das mãos com água e sabão), que seja respeitada uma distância de, pelo menos, dois metros entre pessoas, que sejam cumpridas as medidas de etiqueta respiratória e que se considere «a utilização de máscara nos serviços take-away que estão instalados dentro dos estabelecimentos, utilizando-a sempre de forma adequada de acordo com as recomendações da DGS.»

Os restaurantes deverão privilegiar a utilização de espaços destinados aos clientes em áreas exteriores, como as esplanadas (sempre que possível) e serviço take-away, e «dispor, sempre que possível, as cadeiras e as mesas por forma a garantir uma distância de, pelo menos, dois metros entre as pessoas», exceto os coabitantes, que podem sentar-se frente a frente ou lado a lado a uma distância inferior aos dois metros acima referidos.

Leia tudo sobre este assunto no site da TVI.