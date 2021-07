Numa altura em que o número de casos está a aumentar em Portugal, o Conselho de Ministros anunciou esta quinta-feira novas medidas e revela os concelhos em maior risco nos quais passará a existir limitação de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00.

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou, após a reunião do Conselho de Ministros, as novas restrições e fez um apelo à população para que continue a cumprir as regras de etiqueta. «Ainda não estamos em condição de controlar a pandemia», referiu antes de anunciar as novas restrições.

Essencialmente, vai passar a vigorar uma limitação da circulação nos concelhos que apresentem uma incidência com duas semanas seguidas acima dos 120 casos por 100 mil habitantes ou àqueles que apresentem uma incidência de 240 casos por 100 mil habitantes.

A intenção do Governo é que a medida entre em vigor o mais rápido possível, prevendo que isso possa acontecer a partir desta sexta-feira.

Esta restrição passa a aplicar-se em 45 concelhos do território nacional, entre os quais estão Lisboa, Porto, Almada, Loures ou Cascais.

Há neste momento 19 concelhos, a maioria na Área Metropolitana de Lisboa (AML), que se encontra em risco muito elevado de infeção, ou seja que já atingiram por duas vezes os 240 casos de infeção por covid-19 por 100 mil habitantes (ou 480 nos territórios de baixa densidade).

Os concelhos da AML em causa são Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sesimbra, Sintra e Sobral de Montagraço. Há ainda nesta situação Albufeira, Constância, Loulé, Mira e Olhão.

Na semana passada apenas estava na zona vermelha, Lisboa, Albufeira e Sesimbra.

No total, são agora 26 concelhos que atingiram o risco elevado de infeção, ou seja que ultrapassaram duas vezes os 120 casos por 100 mil habitantes (ou 240 nos territórios de baixa densidade). São eles Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, lagoa, Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

Em estado de alerta, os que ultrapassaram os 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes (ou 240 nos territórios de baixa densidade) estão Albergaria-a-Velha, Aveiro, Azambuja Cartaxo, Bombarral, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Lourinhã, Matosinhos, Mourão, Nazaré, Óbidos, Salvaterra de Magos, Santo Tirso, Trancoso, Trofa, Vagos, Viana do Alentejo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e Viseu.

Mariana Vieira da Silva considera que é tempo de «evitar ajuntamentos, evitar festas com muitas pessoas e procurar conter a pandemia».

Prorrogação dos apoios sociais

A ministra do Trabalho anunciou também que foi prorrogado o apoio às empresas, o «apoio extraordinário à retoma progressiva», com quedas de faturação superior a 25 por cento, que estava em vigor para os meses de julho e agosto.

Ana Mendes Godinho diz que este apoio também será extensível aos trabalhadores do setor da cultura e do Turismo para os mesmos meses, tal como para os sócios gerentes dos mesmos setores.

Também foi prorrogado o mecanismo extraordinário de pagamento do subsídio de doença covid-19 a 100 por cento até setembro. «Até ao momento entre apoios por isolamento e doença» foram abrangidas 810 mil pessoas, disse ainda a ministra.