O Papa Francisco apareceu pela primeira vez em público na Praça de São Pedro, desde que deixou o Hospital Gemellino, no mês passado. O Sumo pontífice cumprimentou a multidão, este domingo, no Vaticano, segundo está a avançar a agência Reuters.

Transportado numa cadeira de rodas, durante uma missa especial do Jubileu para os doentes, o pontífice levantou as mãos para acenar à multidão, que ficou de pé e aplaudiu.

«Bom domingo para todos» e «muito obrigado», disse o Papa à multidão.

Ainda em convalescença, o Papa pediu este domingo, numa homilia lida em seu nome na missa do Jubileu dos enfermos, que não se excluam da sociedade os que sofrem, porque «enfrentar o sofrimento juntos torna-nos mais humanos».

Recorde-se que Francisco foi internado a 14 de fevereiro devido a uma bronquite, tendo depois lhe sido diagnosticada uma pneumonia em ambos os pulmões.

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde sua eleição, a 13 de março de 2013, representa um sério revés no ritmo frenético que o jesuíta argentino impôs a si mesmo até agora, apesar das advertências de quem o acompanha.

Segundo os médicos, a recuperação de um problema de saúde como o do Papa leva semanas a recuperar, mas pode demorar mais tempo no caso do pontífice, que teve o lobo superior do pulmão direito removido aos 21 anos e passou por uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo duas operações sob anestesia geral e repetidas infeções respiratórias.