O funeral de Valentina realizou-se esta terça-feira à tarde, no cemitério do Bombarral. A mãe da criança sentiu-se mal durante a cerimónia, foi assistida no local e teve de ser conduzida ao hospital.

O carro funerário que transportou o corpo de Valentina, e onde seguia a mãe, foi acolhido por muitas pessoas, com balões e flores.

Um último adeus marcado ainda por aplausos, mas também por gritos de revolta dos populares.

Entretanto, a madrasta e o pai de Valentina foram ouvidos, esta terça-feira à tarde, no Tribunal de Leiria. O inquérito à madrasta de Valentina terminou cerca das 17h00. Seguiu-se o interrogatório a Sandro Bernardo, o pai da menina, cujo interrogatório terminou pouco depois das 18h30.

Recordamos que Valentina, de nove anos, foi encontrada sem vida num eucaliptal, em Peniche, a cerca de cinco quilómetros da casa de Atouguia da Baleia, onde estava a morar com o pai e a madrasta, os principais suspeitos da sua morte.

O relatório preliminar da autópsia revelou que Valentina terá sofrido uma morte violenta, com agressões e sinais de asfixia.

Saiba tudo na TVI24