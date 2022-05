Está a chegar a Portugal uma nova massa de ar quente que traz também poeiras do Norte de África, num cenário que se repete pela terceira vez este ano.

A chegada das poeiras vindas do Norte de África faz com que o ar em Portugal se altere e, por conta da influência desse fator na saúde respiratória da população, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) voltou a emitir recomendações, em particular aos doentes asmáticos.

A CNN Portugal teve acesso às recomendações que passam pela diminuição do tempo passado no exterior.

«Deve minimizar-se a exposição ao ar livre nos próximos dias, evitando, ainda mais, a exposição a fatores desencadeantes dos sintomas e/ou irritantes brônquicos - pós, fumo de tabaco ou outros, produtos irritantes, alérgenos específicos: são ainda desaconselhados esforços prolongados, particularmente atividade física ao ar livre».

Além deste fenómeno, os próximos dias terão também níveis altos de pólenes do ar, que levam a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica a emitir recomendações para quem é alérgico e que passam também pela diminuição do tempo de exposição ao exterior, a manutenção das janelas fechadas e o uso de máscaras.

