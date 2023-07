O Ministério Público está a investigar a morte de um bebé na quinta do jogador Pione Sisto, local onde está instalado o autoproclamado Reino Pineal, uma seita espiritual liderada por Martim Junior Kenny, que se dá a conhecer como Água Akbal Pinheiro, noticia a TVI/CNN Portugal.



Segundo a mesma fonte, a criança de 14 meses faleceu em abril do ano passado e o caso foi denunciado à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que remeteu a denúncia para o Ministério Público. Ao mesmo tempo, um familiar denunciou igualmente o sucedido. O caso está a ser investigado uma vez que se desconhecem as causas da morte do bebé e há suspeitas de que este não tenha recebido assistência médica.



O corpo foi cremado sem o conhecimento das autoridades. A TVI/CNN conversou com o líder da seita espiritual e pai da criança, que explicou que a causa da morte foi motivada por «uma doença do fígado».



«Ele adoeceu em meados de 2020. Procurámos ajuda junto de médicos privados. Ele acabou por falecer enquanto tentávamos curá-lo. Que doença tinha? É uma doença do fígado, mas não posso revelar mais, até que haja uma investigação oficial, caso seja necessário haver uma. Mas, na nossa opinião, é um assunto privado de família», referiu.



Água Akbal Pinheiro deixou claro que todas as crianças ali nascidas «são registadas à nascença sob os serviços do Reino Pineal» e que a seita tem «direito à autodeterminação».



«Temos direito à nossa autodeterminação, às nossas práticas e crenças espirituais no caminho da vida, que inclui o nascimento e a morte. Tivemos quatro bebés nascidos nesta terra com cem por cento de taxa de sucesso de parto natural, sem intervenção médica nem médicos. Tivemos doulas e profissionais habituados a partos naturais. Eu venho de África, nada disto é novo», sublinhou.

Os contornos da ligação de Pione Sisto ao Reino Pineal não são muito claros, mas o futebolista comprou o terreno onde está instalada a comunidade, e o líder fala dele como um «patrono».