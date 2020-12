O Governo aprovou esta terça-feira a já anunciada subida do Salário Mínimo Nacional (SMN) para 665 euros já a partir de 1 de janeiro de 2021.

A medida, anunciada no final da reunião do Conselho de Ministros, destaca-se por ser o segundo maior aumento do valor do salário mínimo em governos liderados por António Costa, ficando apenas abaixo dos 35 euros anunciados também em 2020.

O aumento de 30 euros pretende dar «sequência àquilo que tem sido o percurso sustentado de um aumento do SMN e um passo para atingir o valor de 750 euros no final da legislatura, em 2023», segundo explicou Gabriel Bastos, secretário de Estado da Segurança Social.

