Marcos Marques, o treinador que estava desaparecido desde a passada terça-feira, já está em casa e «bem de saúde», anunciou a Escola de Futebol do Benfica, em São João da Talha, onde o treinador trabalha.

«A direção do Sport Clube Sanjoanense em conjunto com a Escola Formação Benfica e os Familiares do Mister Marcos Marques informa que o Marcos já se encontra junto da família», lê-se numa nota publicada pelo clube nas redes sociais.

O Sanjoanense agradece o apoio que recebeu nas últimas horas, mas não dá qualquer explicação para o prolongado desaparecimento do técnico de 36 anos, pedindo apenas «que respeitem a privacidade da família neste momento, para que o acolhimento ao mister seja feito em pleno sem perturbar o meio familiar».

Recordamos que Marcos Marques esteve desaparecido desde as 9h00 de terça-feira, última que vez que tinha sido visto, na zona de Alverca, ao volante de um Renault Kadjar cinzento.