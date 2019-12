João Palhinha contou, esta segunda-feira, que, durante o ataque à academia de Alcochete, os elementos que entraram no balneário «desataram aos socos e aos pontapés», acrescentando que Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Acuña eram os alvos definidos.

O jogador, que esta época está emprestado ao Sporting de Braga, foi ouvido na 13.ª sessão do julgamento da invasão à academia leonina, em 15 de maio de 2018, com 44 arguidos, incluindo o ex-presidente Bruno de Carvalho, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

O médio identificou dois dos elementos, que agiram de cara destapada, um deles tinha um “dente de ouro” (arguido Leandro Almeida) e deu uma “chapada” a Fredy Montero. Quando o agressor se preparava para dar mais uma chapada no jogador colombiano, João Palhinha interveio e disse que «aquilo era escusado e desnecessário», cessando as agressões.

Alguns elementos do Sporting ainda tentaram fechar a porta do balneário, mas não conseguiram impedir a entrada dos invasores.

«Desataram aos socos a alguns dos meus colegas e ameaçaram. Foi tudo muito rápido e bastante intensa a maneira como foram aqueles momentos. A maneira como entraram, estavam obviamente chateados e desataram aos socos e aos pontapés. O Fredy Montero estava ao meu lado e levou uma chapada na cara. Também o Battaglia e o Acuña levaram uns socos. Vi o Rui Patrício e o William Carvalho a levarem socos», descreveu o futebolista.

A testemunha acredita que Montero «não era dos principais alvos e que levou por tabela», sublinhando, no entanto, que, da maneira como os invasores entraram no balneário, «quem encontrassem primeiro, levava».

Para João Palhinha, os invasores, entre 40 a 50 que foram entrando e saindo do vestiário, tinham quatro «alvos principais».

