Ted Turner, o visionário dos media e filantropo que fundou a CNN, uma rede pioneira que revolucionou o jornalismo televisivo, morreu esta quarta-feira aos 87 anos, segundo avança um comunicado da Turner Enterprises.

O empresário de Atlanta, nascido no Ohio e apelidado de «A Boca do Sul», pela sua franqueza, construiu um império mediático que abrangia a primeira superestação da televisão por cabo e canais populares de filmes e desenhos-animados, bem como equipas desportivas profissionais como os Atlanta Braves.

Turner era também um velejador internacionalmente conhecido; um filantropo que fundou a Fundação das Nações Unidas; um ativista que lutou pela eliminação mundial das armas nucleares; e um ambientalista que se tornou um dos maiores proprietários de terras dos Estados Unidos. Teve um papel crucial na reintrodução do bisonte no Oeste americano. Chegou a criar o desenho animado Capitão Planeta para educar as crianças sobre o meio ambiente.

Mas foi a sua visão audaciosa de transmitir notícias de todo o mundo em tempo real, a qualquer hora do dia, que realmente o tornou famoso - depois de a sua ideia ter finalmente arrancado, em 1980, com o lançamento da CNN.

Em 1991, Turner foi nomeado Homem do Ano pela revista Time por «influenciar a dinâmica dos acontecimentos e transformar os espectadores de 150 países em testemunhas instantâneas da história».

Turner acabou por vender as suas redes à Time Warner e, posteriormente, deixou o ramo, mas continuou a expressar orgulho pela CNN, considerando-a «a maior conquista» da sua vida.

«O Ted era um líder intensamente envolvido e comprometido, intrépido, destemido e sempre disposto a seguir uma intuição e a confiar no seu próprio julgamento», afirmou Mark Thompson, presidente e CEO da CNN Worldwide, em comunicado. «Ele foi e será sempre o espírito que guia a CNN. O Ted é o gigante sobre cujos ombros nos apoiamos, e todos vamos dedicar hoje um momento para o reconhecer e ao seu impacto nas nossas vidas e no mundo», acrescentou.

Pouco mais de um mês antes do seu 80.º aniversário, em 2018, Turner revelou que tinha demência com corpos de Lewy, uma doença cerebral progressiva. No início de 2025, Turner foi hospitalizado com um caso ligeiro de pneumonia, antes de recuperar num centro de reabilitação.

Turner deixa cinco filhos, 14 netos e dois bisnetos.