A Polícia Judiciária conseguiu localizar e levar à detenção, em Marrocos, de Fábio Loureiro, conhecido por Fábio «Cigano», um dos cinco fugitivos da prisão de Vale de Judeus, segundo apurou a CNN Portugal.

Fábio Loureiro cumpria 25 anos de cadeia pelos crimes de tráfico de menor quantidade, associação criminosa, extorsão, branqueamento de capitais, injúria, furto qualificado, resistência e coação sobre funcionário e condução sem habilitação legal.

O evadido foi detido no domingo, pelas 22h00, em Tânger, pelas autoridades marroquinas, com a colaboração das autoridades espanholas em estreita articulação com a Polícia Judiciária (PJ), lê-se num comunicado das autoridades portuguesas - que anuncia ainda que a operação policial internacional foi desencadeada em menos de 24 horas.

As autoridades marroquinas devem agora proceder à extradição do recluso evadido, de modo a que cumpra o resto da pena em Portugal, provavelmente na prisão de alta segurança de Monsanto.

A fuga de cinco prisioneiros de Vale de Judeus aconteceu há um mês, a 7 de setembro, e levou, três dias depois, à demissão do diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves.

A fuga foi registada pelos sistemas de videovigilância pelas 09h56, mas só foi detetada 40 minutos depois, quando os reclusos regressavam às suas celas.

Os evadidos são dois cidadãos portugueses, Fernando Ribeiro Ferreira e Fábio Fernandes Santos Loureiro, um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um da Argentina, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer, com idades entre os 33 e os 61 anos.

Foram condenados a penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por vários crimes, entre os quais tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento de capitais.