Boa parte dos novos equipamentos de combate à pandemia da covid-19 adquiridos pelo governo foram distribuídos pelo país consoante as necessidades de cada Administração Regional de Saúde.

Assim, a região Norte, bem como a região de Lisboa e Vale do Tejo, receberam a maior parte dos novos equipamentos, como pode ver nos mapas abaixo.

Dos 300 novos ventiladores disponíveis, mais de metade foram para a Administração Regional do Norte (165), enquanto a região de Lisboa ficou com 116, a região centro com 12, Alentejo e Algarve 4 cada.

Foram ainda distribuídos 239,786 novos testes, 10,238,140 máscaras cirúrgicas, 1,711,810 máscaras P2 e 84,190 zaragatoas.