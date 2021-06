Rui Costa respondeu, por escrito, a algumas perguntas de associados, no âmbito da Assembleia Geral para votação das contas do clube, marcada para a próxima terça-feira, tendo reafirmado o seu compromisso com o projeto da atual direção liderada por Luís Filipe Vieira.

«Estou no Benfica de corpo e alma porque acredito no projeto que foi apresentado aos sócios em outubro passado e validado com quase dois terços dos votos», garantiu o administrador da SAD.

«Desde que assumi responsabilidades nos Órgãos Sociais do Benfica, deixei de ter qualquer remuneração na SAD ou em qualquer empresa do grupo Benfica, mas sobre este assunto creio que o meu passado não deixa dúvidas sobre esse aspeto, que nunca foi a razão de estar no meu clube.»

O dirigente foi, de resto, questionado por um associado sobre onde está aquele Rui Costa que chorou em pleno estádio da Luz, quando fez um golo ao Benfica com a camisola da Fiorentina, num jogo particular.

«Está diariamente no Benfica Campus, ao lado dos nossos atletas e da nossa equipa técnica, com a mesma paixão, a mesma dedicação e o mesmo benfiquismo que me fez chorar naquele célebre dia», respondeu.