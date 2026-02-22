«Se estivesse na bancada e não conhecesse os jogadores, não acreditaria que o nosso lateral-esquerdo tivesse 17 anos». Esta frase de José Mourinho espelha o reconhecimento pela exibição de José Neto diante do AVS, na estreia do lateral no onze inicial do Benfica.

Foi o próprio treinador que quis puxar do tema, sublinhando a aposta recente em jogadores desta idade tão precoce. Na flash interview, Mourinho já tinha ido mais longe e dito que o «homem do jogo» tinha sido José Neto, «de longe». Elogios não faltaram.

O aljustrelense foi realmente um dos destaques da partida, juntamente com Andreas Schjelderup ou Rafa Silva. Teve uma exibição muito completa, com bastante compromisso e utilidade defensiva, anulando o maior executante do AVS (Babatunde Akinsola) e oferecendo uma dinâmica no ataque poucas vezes vista esta temporada, em associação com Andreas Schjelderup.

Os números do Sofascore, parceiro estatístico do Maisfutebol, mostram que José Neto foi o jogador do Benfica com mais ações defensivas (nove) e mais alívios (seis). No conjunto das duas equipas, Neto foi ainda o atleta com mais remates bloqueados (um) e o segundo com mais toques na bola (84), ilustrando a sua omnipresença em campo.

Campeão mundial sub-17, tal como outros oito colegas, José Neto tinha somado dois jogos na condição de suplente na equipa principal. À medida que vai evoluindo na equipa B, Neto começa a ganhar a admiração de José Mourinho. E as oportunidades para suplantar Samuel Dahl podem vir a ser mais frequentes.