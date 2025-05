Bruno Fernandes tem sido um verdadeiro 'ganha-pão' para o Manchester United nesta temporada. Apesar de ser médio, é o melhor marcador da equipa tanto na Premier League como na Liga Europa. É também o máximo assistente, estando a aproximar-se da melhor época de sempre pelo clube inglês.

O capitão assinou mais uma exibição magnífica, utilizando o adjetivo dos adeptos «Red Devils», e esteve perto da perfeição estatística. Segundo o Sofascore, que dá notas de 1 a 10 aos jogadores, o médio teve 9.8 diante do Athletic Bilbao na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

Marcou dois golos, um de bola corrida e outro de grande penalidade. Em quatro remates, três foram em direção à baliza basca. Além disso, teve três passes chave para os colegas e completou mais de metade dos cruzamentos (5/7).

Até na vertente defensiva se destacou. Ganhou três desarmes e sete dos dez duelos que travou com adversários. Uma exibição que justifica o cântico que lhe costuma fazer jus em Old Trafford:

«Bruno, Bruno, Bruno,

He’s from Sporting like Cristiano,

He goes left, He goes right,

He makes the defenses look shi*e,

He’s our Portuguese magnifico...»