Cristiano Ronaldo foi o português mais valioso além-fronteiras entre 11 e 14 de abril. Recorrendo aos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – o avançado do Al Nassr mereceu nota máxima, graças aos dois golos aplicados na vitória sobre Al Riyadh (2-1).

Além disso, Cristiano Ronaldo venceu três em quatro duelos, concretizou 25 em 28 passes, desferiu cinco passes chave e enquadrou todos os remates com a baliza (4).

O capitão do Al Nassr e da Seleção Nacional marcou por quatro vezes nos últimos dois jogos, liderando entre os artilheiros da Liga saudita, com 23 golos.

Na receção do Al Nassr ao Al Riyadh, também o médio Otávio esteve em evidência, com 54 passes concretizados em 63, três passes chave, três cortes e seis duelos ganhos em 12.

O pódio conta com Rafael Leão, que marcou e assistiu na visita do Milan à Udinese (0-4). Além de marcar um golo de execução exigente, o extremo concretizou 18 passes em 28 tentados.

O top-5 é encerrado por Fábio Silva – que bisou na vitória do Las Palmas sobre o Getafe (1-3) – e com Pedro Neto, titular no empate do Chelsea com o Ipswich (2-2).

De resto, a lista desta semana conta com os médios Miguel Luís (Panetolikos) e Mathias Pereira Lage (Brest), e com os laterais Rúben Vinagre (Legia Varsóvia), Simão Rocha (Cluj) e Raphaël Guerreiro (Bayern Munique).