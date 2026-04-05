Foi o próprio treinador do FC Porto que o admitiu - os dragões não estiveram nos «padrões habituais» de competitividade diante do Famalicão, nem com a «energia» necessária neste sábado, num empate a duas bolas.

A impressão de Farioli construída desde o banco de suplentes é confirmada pela frieza dos números. Mesmo em casa, no Estádio do Dragão, o FC Porto ganhou muito menos duelos do que o Famalicão, quinto classificado.

Segundo o Sofascore, parceiro estatístico do Maisfutebol, em 76 divididas de bola, o Famalicão ganhou 47 contra 29 do FC Porto. Especialmente no chão, pois os dragões tiveram ascendente nos duelos aéreos.

No que diz respeito a desarmes, a diferença é talvez mais gritante. O Famalicão fez 22 e o FC Porto apenas 6. Estes dados são ainda mais impressionantes tendo em conta as características da equipa portista, talhada para um futebol físico e intenso.

FC Porto perdeu também na criação de chances... mas foi mais eficaz

Enquanto a posse de bola foi bastante dividida - FC Porto com 51 por cento, Famalicão com os restantes 49 -, a criação de chances de golo volta a ter um claro ascendente famalicense.

O resultado acabou em 2-2, mas na estatística dos golos esperados (que tem em conta o número e a qualidade dos remates), a equipa de Hugo Oliveira vence com 1.77 contra 0.42 dos portistas. Foi o pior registo da formação de Farioli em jogos na Liga.

Nas grandes oportunidades, o Famalicão foi claramente superior. Foram contabilizadas três contra zero dos dragões. O que isto quer dizer? Que o FC Porto conseguiu ser eficaz e marcar dois golos, mesmo com chances de golo que, a priori, não seriam óbvios.

O Famalicão teve mais remates (8-11) e obrigou Diogo Costa a 4 defesas, enquanto Lazar Carevic conseguiu apenas uma. Curiosamente, o FC Porto teve mais toques na área adversária (30-21).

São números que ajudam a ter uma perspetiva mais sólida sobre um jogo que teve, acima de tudo, emoção. Dois golos na reta final animaram a noite e a luta pelo campeonato, já que, se o Sporting vencer o Tondela no jogo em atraso, fica a apenas dois pontos dos dragões.