Como previsto, depois de Viktor Gyökeres ter 'conquistado' o futebol nacional, com um registo avassalador de 38 golos em 24 jogos nas competições domésticas (acrescentando cinco golos em cinco jogos na Liga Europa), o avançado tem-se evidenciado também na Europa.

Esta temporada, na grande 'montra' da Liga dos Campeões, o avançado do Sporting leva dois golos em três jogos, na primeira vez em que participa na competição. O último deles chamou a atenção internacional, com uma grande corrida diante do Sturm Graz, na Áustria.

Ainda assim, a vida de avançado não se faz só de golos, mas também na criação de oportunidades para si e para os colegas. À boleia do Sofascore, há uma estatística ofensiva que chama a atenção aos adeptos sportinguistas.

Com efeito, o sueco destacou-se nesta terceira jornada da fase regular da Liga dos Campeões como o jogador com mais toques na área adversária (15). A nível geral, nas três jornadas, Gyökeres é o sexto atleta melhor classificado.

Em segundo lugar, nesta jornada, curiosamente, ficou Matheus Nunes, médio português do Manchester City que conseguiu duas assistências e um golo diante do Sparta de Praga. Tocou 13 vezes na bola na grande área adversária... mais do que Haaland, Mbappé ou Vinicius Júnior.

Ora veja: