Chegamos ao fim de outubro com as primeiras impressões sobre os 'três grandes', neste início de corrida aos títulos. Não só sobre as equipas, mas também as individualidades.

O Sporting mantém-se uma equipa dominadora, com oito vitórias em oito jogos para o campeonato, 27 golos marcados e apenas dois sofridos. O FC Porto está logo atrás, com menos três pontos do que os leões, e o Benfica, com menos um jogo disputado na Liga, soma 16, já depois de uma mudança de treinador.

Na frente de ataque das três equipas a titularidade tem estado quase sempre entregue a Viktor Gyökeres, Samu Aghehowa e Vangelis Pavlidis, respetivamente, sendo que o avançado portista é aquele com menos jogos desde início.

Chegados a esta fase, como é que tem sido o desempenho dos três atacantes? Nada melhor para complementar essas primeiras impressões do que as estatísticas do Sofascore.

Nesta análise vamos utilizar apenas os dados de competições de clubes (nacionais e internacionais), ficando de fora os jogos com as seleções. É de relevar, no entanto, o grande rendimento dos três atletas nas respetivas seleções.

Viktor Gyökeres soma quatro golos e três assistências em quatro jogos na Liga das Nações, ao serviço da Suécia. Lidera mesmo essas métricas na competição. Samu também marcou quatro ao serviço dos sub-21 espanhóis... todos no mesmo jogo. Por fim, Pavlidis somou um bis (diante da Inglaterra) em quatro jogos pela Grécia.

Viktor Gyökeres lidera nos golos, assistências, grandes oportunidades criadas e remates por jogo, em competições de clubes. Em 13 partidas, o sueco marcou 13 golos, não apresentando sinais de abrandamento face à sensacional época de estreia no futebol nacional (2023/24), em que marcou 43 golos em 50 jogos.

Samu Aghehowa foi contratado nos últimos dias do mercado e só recentemente tem merecido a titularidade por parte de Vítor Bruno. Em oito jogos, marcou oito golos, mas talvez a sua estatística mais surpreendente seja os golos esperados - 4.23. Isto quer dizer que, em oportunidades pouco claras de golo, Samu tem conseguido marcar frequentemente. É também aquele que precisa de menos tempo para abanar as redes (69').

Já Vangelis Pavlidis fica atrás dos concorrentes em todas as métricas analisadas. Precisa de 413 minutos para marcar, tem mais golos esperados (3.47) do que os realizados (dois), falhando cinco oportunidades claras de golo. Mesmo no capítulo da criação de chances, já que o grego é um avançado mais de ligação, soma apenas uma.

Veja o quadro comparativo: