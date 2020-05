Erza Haliti, mulher de Nick Vannett (Denver Broncos), provocou um escândalo nos Estados Unidos da América ao acusar LeBron James de ter sido infiel à sua esposa com Sofia Jamora, uma modelo californiana de 23 anos que é um fenómeno nas redes sociais.

«Sou a única que não é fã de LeBron James? Penso que nunca fui fanática pelos rapazes que enganam as suas esposas, especialmente com Sofia Jamora», escreveu Erza Haliti.

LeBron James manteve-se em silêncio sobre o caso e, neste domingo, partilhou uma mensagem emocionada para a esposa, Savannah Brinson, para assinalar o Dia da Mãe.

Sofia Jamora também não reagiu diretamente à acusação mas lamentou as quebras de confiança entre amigas, já que tinha uma relação próxima com Erza Haliti. A acusação contribuiu para a crescente popularidade da modelo, de qualquer forma, que já conta nesta altura com 2,7 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo.

