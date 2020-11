Sofya Zhuk foi uma grande promessa do ténis mundial e venceu o torneio júnior de Wimbledon em 2015, aos 15 anos. Porém, foi obrigado a abandonar a carreira em 2019 devido a uma lesão nas costas e tem brilhado como modelo, para desalento de antigos fãs da jovem russa.

A antiga tenista, atualmente com 20 anos, fixou-se em Miami e partilha com regularidade fotografias do seu trabalho nas redes sociais, cativando mais de 60 mil seguidores. Porém, a modelo não estava à espera das reações a uma foto em topless.

«Não percebi qual foi o problema. Quando partilho uma fotografia, não estou a tentar mandar uma mensagem, apenas a mostrar uma foto de que gosto. Quando partilhei a foto em topless, recebi uma avalanche de mensagens e foram muito agressivas», lamentou Sofya Zhuk.

Nos últimos meses, a jovem russa viu-se obrigada a explicar que teve de abandonar o ténis devido a problemas físicos, não por mera opção. Agora, sente que precisa de justificar a sua aposta no mundo da moda: «Acho que as pessoas simplesmente não aceitam que eu tenha agora uma vida fora do ténis, que consiga viver com felicidade fora do desporto e sem mergulhar numa depressão.»