A associação ‘Do Futebol para a Vida’ vai dar um novo e importante passo na luta por ajudar os futebolistas em dificuldades.

Aquela entidade revelou que está a criar o «Espaço Vida», que «consiste numa casa com 16 camas para abrigar provisoriamente jogadores que necessitem de uma resposta rápida em termos habitacionais», lê-se em comunicado.

Para que se tornasse uma realidade, este espaço que deve ser concluído dentro de um mês e meio e que vai ficar localizado no Pinhal Novo, contou com o apoio de inúmeras figuras do futebol nacional, entre eles, Bruno Fernandes, Mourinho ou Sérgio Conceição.

«Esta ideia só se tornou concretizável graças ao apoio de jogadores que têm sido incansáveis: Paulo Futre, Bruno Fernandes, Rui Fonte, Wilson Eduardo, Eustáquio, Ana Borges, Hugo Machado, Sílvia Rebelo, Tita, Nélson Lenho, Fábio Marinheiro, Fernando Madureira», lê-se ainda na mesma nota.

«Conhecedores da realidade do futebol em Portugal, imediatamente aceitaram fazer parte deste projecto viabilizando-o, pelo que cada quarto e espaço da casa terá uma designação que irá corresponder ao nome destes craques, mas também de outros que, ao longo dos últimos meses, têm ajudado a associação de forma incansável como, a título de exemplo, José Mourinho, Sérgio Conceição ou Duarte Gomes», informam também os responsáveis da associação.

Em poucos meses de existência esta associação já apoiou mais de 600 famílias, um número que continua a aumentar.

Veja como vai ser este espaço no vídeo associado a este artigo.