A iniciativa «Estádio Solidário», promovida pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa angariou 24.890 euros em duas jornadas solidárias do Campeonato de Portugal.

O valor vai agora ser entregue à «Comunidade Vida e Paz», à «Associação Médicos do Mundo» e à «CASA – Centro de Apoio de aos Sem-Abrigo», três instituições que apoiam a comunidade sem-abrigo em Portugal.

Recorde-se que a iniciativa desafiava o público a assistir ao vivo a jogos das jornadas 15 e 16 do Campeonato Portugal, comprometendo-se as duas entidades promotoras a doar um euro por cada espectador nos jogos que tiveram transmissão no Canal 11.