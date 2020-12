O movimento «Do futebol para a vida» voltou a entrar em campo, desta feita para pagar a renda de casa de alguns jogadores do V. Setúbal.

A atravessar uma situação complicada com a direção demissionária, o clube sadino tem alguns jogadores em maiores dificuldades.

Nesse sentido, Rui Fonte, avançado que representou os vitorianos na época 2009-2010, e um dos elementos que integra o referido movimento solidário, foi um dos que avançou com o apoio que vai permitir aos jogadores sadinos não ficarem sem tecto.

No total, entre os vários elementos que avançaram agora com o apoio aos jogadores do V. Setúbal, conseguiu entregar-se mais de mil euros aos jogadores em questão, numa ação articulada sempre com Nuno Pinto, um dos capitães dos sadinos.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que o projeto «Do futebol para a vida» ajuda jogadores do V. Setúbal.