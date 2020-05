A Fundação Sporting comunicou a entrega de 40 cabazes com bens alimentares de primeira necessidade às famílias dos atletas mais jovens da Academia Sporting e da formação do pólo do Estádio Universitário de Lisboa (EUL).

A oferta solidária teve o apoio do Grupo Stromp, de algumas marcas portuguesas e de outros patrocinadores.

«A todos eles, obrigado por se juntarem à Fundação Sporting e tornarem possível a nossa ajuda a estas famílias», agradeceu Maria Serrano, vice-presidente do Sporting e vice-presidente da Fundação Sporting, em declarações reproduzidas no site do emblema leonino.