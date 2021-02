Fábio Silva, jogador do Wolverhampton, doou 50 livros infantis ao Serviço de Oncologia Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ).

O internacional português doará um total de 300 livros, numa iniciativa levada a cabo no Porto, Lisboa e Coimbra.

O gesto solidário do jovem jogador português tem como objetivo promover hábitos de leitura e transmitir esperança e ânimo às batalhas que as crianças enfrentam na unidade hospitalar, pode ler-se na nota do Hospital.

O livro oferecido intitula-se «Quando o mundo perdeu a cor», de Ana Rute Simões, e enquadra-se no «Movimento Espalhar Magia», que, com a ajuda de muitos embaixadores e padrinhos, que tem como missão oferecer livros a crianças institucionalizadas.

Desde novembro de 2019, já foram entregues livros a 228 crianças num total de 16 instituições, com a dinâmica: um padrinho, um livro, uma criança.

«Estes 300 livros vão levar magia a estes meninos que estão a passar pelo momento mais difícil das suas vidas. Tudo graças ao padrinho Fábio Silva que se juntou ao #movimentoespalharmagia sem hesitar e que lhes deixa uma mensagem no livro onde reforça a ideia de que é possível fintar os momentos mais difíceis. Vale a pena acreditar!», reforça a autora.