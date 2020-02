Bruno Fernandes ofereceu um triciclo terapêutico a uma criança com problemas de saúde e o gesto de solidariedade motivou um elogio público de Fernando Rocha.

O humorista fez um post nas redes sociais para angariar fundos para os irmãos Rafael e Melany, que sofrem de Miopatia Central Core, uma doença neuromuscular genética rara, e vão precisar de fisioterapia para o resto da vida.

A paioridade para já era o pequeno Rafael, que precisava de um triciclo terapêutico para evitar que os músculos das pernas atrofiem. Nesse sentido, Fernando Rocha pediu fundos para a compra do tal triciclo terapêutico.

A resposta veio de Bruno Fernandes. «Rocha, manda vir o triciclo, que eu a minha esposa fazemos questão de assumir essa responsabilidade», afirmou o médio do Manchester United.

«Apesar de o Bruno não fazer questão de que se saiba que foi ele e a esposa que ofereceram, eu faço questão de dizer ao mundo o tamanho destes seres humanos», revelou Fernando Rocha num post no Instagram.

A família dos pequenos Rafael e Melany agradeceu no Instagram: «Obrigado do fundo do coração. [...] O Bruno é um grande jogador e já provou ser um grande ser humano.»