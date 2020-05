Treinadores e internacionais portugueses juntaram-se em prol da iniciativa solidária «Do Futebol para a Vida», que ao longo das últimas semanas tem prestado auxílio a jogadores em dificuldades.

José Mourinho, Fernando Santos, Sérgio Conceição, Bruno Lage, Rúben Amorim, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Rui Patrício, Paulo Futre, Rui Costa, Nuno Gomes, entre outros, deram a cara num vídeo em que passam uma mensagem simples: «Se precisares de ajuda ou quiseres ajudar, não hesites.»

A iniciativa levada a cabo por futebolistas que querem ajudar companheiros de profissão [ver na foto] já arrecadou cerca de 31 mil euros, sendo que metade dessa verba já serviu para comprar alimentos e vestuário, sobretudo, a quem tem atravessa dificuldades financeiras.

Para ajudar ou ser ajudado é possível entrar em contacto com «Do Futebol para a vida» através do site ou do Facebook.