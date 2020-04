A Fundação Sporting juntou-se aos Núcleos do Sporting Clube de Portugal de Alcobaça e Nazaré, aos veteranos do Ginásio Clube de Alcobaça e à Câmara Municipal da Nazaré para auxiliar três instituições dessa zona no combate contra a Covid-19.



O Hospital de Alcobaça, a Confraria de Nossa Senhora da Nazaré e o Centro de Saúde de Alcobaça receberam este sábado 500 frascos de gel desinfetante, 25 garrafões de cinco litros de gel, 50 viseiras e 500 máscaras, material de grande relevância para a proteção de utentes e corpo clínico.



