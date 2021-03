Bruno Fernandes foi um dos destaques na vitória do United no dérbi de Manchester, frente ao City, ao apontar o primeiro golo dos red devils na casa do rival.

Mas o internacional português não brilhou só dentro de campo. No final do jogo, o médio de 26 anos anunciou nas redes que ia leiloar (aqui) as chuteiras e a camisola utilizado na partida do Etihad para ajudar duas crianças diagnosticadas com uma doença rara.

Leonor, de cinco anos, e Jaime, de oito, são dois irmãos que têm neuroblastoma, um cancro muito raro que só tem tratamento no Hospital Infantil de Filadélfia, nos Estados Unidos da América, com um custo de um milhão de dólares (cerca de 840 mil euros) para as duas crianças.

«Como pai, este tipo de situações são, no mínimo, muito comoventes, para não dizer dramáticas. Não consigo nem imaginar a dor e o desespero que os pais do Jaime e da Leonor estão a viver», escreveu Bruno Fernandes.