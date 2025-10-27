A fase regular da MLS terminou e com isso vieram os prémios do ano. Son Heung-min, avançado de 33 anos ex-Tottenham, venceu o prémio de melhor golo do ano, curiosamente no primeiro tento certeiro que fez por Los Angeles.

O golo votado foi um livre bem medido anotado pelo coreano no dia 24 de agosto frente a Dallas, naquele que foi o terceiro jogo que fez em solo americano.

Este prémio diz respeito à fase regular da liga norte-americana. A equipa de Son Heung-min, que conta com o ex-Estrela da Amadora Igor Jesus, terminou a primeira fase em terceiro lugar. Vai, portanto, defrontar Austin (sexto) nos play-offs da MLS.

Ora veja o golo: