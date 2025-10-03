No âmbito de uma sondagem realizada com as Eleições Autárquicas como pano de fundo, os sportinguistas disseram 'presente'.

Num exercício que pretendia conhecer o perfil dos eleitores lisboetas, com perguntas que iam desde os animais de companhia, corrupção ou imigração, a preferência clubística foi um dos indicadores.

Na sondagem realizada pela Pitagórica para o Maisfutebol, TVI, CNN Portugal, TSF e JN, com 625 inquiridos, 48% não esconde a sua paixão verde e branca, garantindo que é adepto do Sporting. O Benfica surge logo a seguir, com 30%, seguindo-se o FC Porto, com apenas 5%.

Há ainda 15% que não liga a futebol e 2% que são de outros clubes. Concorda com estes números?

Ficha Técnica

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos eleitores recenseados no concelho de Lisboa sobre temas relacionados com o município. O trabalho de campo decorreu entre os dias 23 e 28 de setembro de 2025.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores recenseados no concelho de Lisboa e foi devidamente estratificada por género, idade e freguesia. Foram realizadas 1243 tentativas de contacto, para alcançarmos 625 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,28%. As 625 entrevistas telefónicas recolhidas correspondem a uma margem de erro máxima de +/- 4,00% para um nível de confiança de 95,5%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.

UNIVERSO: Eleitores recenseados no Concelho de Lisboa, de ambos os sexos e com 18 ou mais anos (460.922 eleitores BDRE 31-12-2024).

RECOLHA DE INFORMAÇÃO: Estudo quantitativo com recurso a entrevistas telefónicas, através do sistema CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing. Foi utilizada uma amostragem mista, estratificada por freguesia, género e idade.

AMOSTRA: A amostra obtida foi de 625 indivíduos, este valor traduz um grau de confiança de 95,5%, com uma margem de erro de ± 4,00%. A recolha da informação foi da responsabilidade da Pitagórica. A amostra foi recolhida entre os dias 23 e 28 de setembro de 2025.