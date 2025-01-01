Facebook
Twitter
TikTok
Instagram
RSS
TUDO
NOTÍCIAS
JOGOS
LIGA
LIGA DOS CAMPEÕES
MERCADO
INTERNACIONAL
PÁGINA INICIAL
NOTÍCIAS
Últimas
Mais lidas agora
Liga
II Liga
Liga 3
Internacional
Liga dos Campeões
Liga Europa
Seleção
Transferências
Opinião
Jornal do Incrível
MF Total
Futebol Feminino
Outras modalidades
Futsal
Andebol
Atletismo
Basquetebol
Ciclismo
Hoquei em Patins
Desporto Motorizado
Ténis
Voleibol
De A a Z
JOGOS
Jogos HOJE
Jogos AO MINUTO
Resultados e classificações
Liga
II Liga
Liga 3
Campeonato de Portugal
Taça de Portugal
Taça da Liga
Mundial de Clubes
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Liga das Nações
Bundesliga
Serie A
Primeira Divisão
Ligue 1
Premier League
Serie A
NACIONAL
LIGA
Notícias
Resultados e classificação
Golos e resumos
Clubes
Estatísticas
Marcadores
Disciplina
Estádios
Vídeos
Fotos
II LIGA
Notícias
Resultados e classificação
Estatísticas
LIGA 3
Campeonato de Portugal
Resultados e classificação
Estatísticas
Taça de Portugal
Taça da Liga
INTERNACIONAL
Todas as notícias
ALEMANHA
Notícias
Bundesliga
Estatísticas
Clubes
BRASIL
Notícias
Serie A
Estatísticas
Clubes
ESPANHA
Notícias
Primera división
Estatísticas
Clubes
FRANÇA
Notícias
Ligue 1
Estatísticas
Clubes
INGLATERRA
Notícias
Premier League
Estatísticas
Clubes
ITÁLIA
Notícias
Serie A
Estatísticas
Clubes
MULTIMÉDIA
Últimos vídeos
Golos e resumos da Liga
FC Porto
Benfica
Sporting
Liga
FOTOS
SIGA-NOS
Newsletter
Facebook
X
TikTok
Instagram
RSS
CLASSIFICAÇÃO LIGA
69
62
62
46
42
42
37
35
32
29
27
26
25
25
24
22
19
10
HOJE:
ÚLTIMAS
JOGOS AO VIVO
CRISTIANO RONALDO
JOÃO FÉLIX
JORGE JESUS
BRASILEIRÃO
Sondagens
Tweet
De momento não há opções para mostrar
Sporting vai conseguir a remontada frente ao Bodo/Glimt?
Leões recebem a equipa norueguesa esta terça-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (17h45), após a derrota por 3-0 no primeiro jogo.
193 votos |
VOTE
Quem tem a reta final do campeonato mais fácil entre os «grandes»?
1941 votos |
VOTE
Quem dá mais garantias para substituir Samu?
1958 votos |
VOTE
Quem beneficia mais do empate entre FC Porto e Sporting?
678 votos |
VOTE
Qual dos candidatos se reforçou melhor no mercado de inverno?
1553 votos |
VOTE
Benfica faz bem em fazer regressar Rafa?
2732 votos |
VOTE
E agora que futuro para Ruben Amorim?
4735 votos |
VOTE
Mundial 2026: até onde Portugal pode chegar?
Agora que Portugal já conhece os adversários da fase final [falta apenas definir a equipa que chega do play-off], podemos começar a falar de expetativas
3834 votos |
VOTE
Quem vai ganhar o Benfica-Sporting?
4655 votos |
VOTE
De quem é a culpa do ambiente no futebol português?
Últimos tempos têm sido muito duros para o nosso campeonato
5697 votos |
VOTE
Quem ganhou o último debate entre Noronha Lopes e Rui Costa?
4232 votos |
VOTE
Quem ganhou o primeiro debate entre Noronha Lopes e Rui Costa?
3586 votos |
VOTE
Eleições Benfica: quem vai ganhar a segunda volta?
Sócios do Benfica voltam às urnas a 8 de novembro
12490 votos |
VOTE
Qual a melhor equipa das três?
1788 votos |
VOTE
Qual é o principal candidato ao título?
Sporting almeja tricampeonato, Benfica e FC Porto querem regressar ao patamar mais algo da Liga e Sp. Braga procura surpreender
19283 votos |
VOTE
Quem está a mexer-se melhor no mercado?
Sporting, Benfica, FC Porto e Sp, Braga estão muito ativos neste defeso
4597 votos |
VOTE
O que Frederico Varandas deve fazer com Gyokeres?
9087 votos |
VOTE
Proença faz bem em manter Martínez até ao Mundial 2026?
2320 votos |
VOTE
Portugal vai conseguir vencer a Liga das Nações?
1985 votos |
VOTE
O que vai acontecer no dérbi?
2609 votos |
VOTE
Rui Borges deve colocar Hjulmand frente ao Gil Vicente?
Capitão está a um amarelo de falhar dérbi com Benfica
409 votos |
VOTE
Quem é o principal candidato ao título?
1780 votos |
VOTE
Martin Anselmi tem condições para iniciar a próxima época?
Derrota pesada no clássico deixou muitas dúvidas depois do voto de confiança de André Villas-Boas
2779 votos |
VOTE
Jorge Jesus deve aceitar um eventual convite do Brasil?
1568 votos |
VOTE
Cristiano Ronaldo tem razão quando diz que é o melhor jogador de sempre?
5820 votos |
VOTE
APP MAISFUTEBOL
O MAISFUTEBOL na palma da sua mão!
Não falhe um golo, uma transferência ou uma notícia com a nossa aplicação
GRATUITA
para smartphone!
Ficha Técnica
Equipa
Estatuto Editorial
Transparência dos Media
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Branded Content
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
AWAY
VERSA
COPYRIGHT © 2025 IOL.PT