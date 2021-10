José Semedo, atual defesa do Vitória de Setúbal, está de luto devido à morte da esposa, Soraia Semedo, que estava internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, com o diagnóstico de uma simples infeção.

O óbito inesperado da esposa do defesa-central, que tem 36 anos, comoveu o mundo de futebol e a notícia chegou a Inglaterra, onde José Semedo é recordado com saudade, após quatro épocas no Charlton e seis no Sheffield Wednesday.



No sábado, durante a receção do Sheffield Wednesday ao Oxford United para a League One (1-2), o minuto 6 foi de homenagem ao jogador português.



Os adeptos dos «Owls» uniram-se num forte aplauso e numa mensagem de força para José Semedo neste momento difícil da sua vida.



Ora veja: