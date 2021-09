O Vitória de Setúbal anunciou, esta quinta-feira, o falecimento de Soraia Semedo, esposa do futebolista e capitão do clube, José Semedo.

«Ao nosso Capitão, a toda a família e amigos, o Vitória endereça as mais sentidas condolências. Partilhamos a sua dor, e estendemos-lhes toda a nossa solidariedade, neste momento particularmente difícil» pode ler-se em comunicado, divulgado pelo clube nas redes sociais.



Semedo tem 36 anos e está desde 2017 no Vitória. De 2007 a 2017 jogou em Inglaterra (Charlton e Sheffield Wednesday) e fez toda a formação no Sporting, onde se tornou - até hoje - um dos amigos mais próximos de Cristiano Ronaldo.

A José Semedo, família e amigos de Soraia Semedo, o Maisfutebol envia as mais sinceras condolências.